Серию железнодорожных круизов планируют запустить Тюменская область и ООО "РЖД Тур"

| Фото: Агенство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агенство туризма и продвижения Тюменской области

Серию железнодорожных круизов запустит Тюменская область вместе с ООО "РЖД Тур" летом 2022 года.

Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Она напомнила, что 5 марта был запущен пилотный железнодорожный круиз "В Сибирь", частью маршрута которого стали Тюмень и Тобольск. "Он прошел по нескольким городам. Проект показал свою эффективность. Была стопроцентная загрузка по представленным на реализацию пакетам. Сегодня мы подписали соглашение с ООО "РЖД Тур", договорились о том, что уже летом мы запустим серию железнодорожных круизов", – поделилась Мария Трофимова.

Она добавила, что этот вид туристического продукта станет еще доступнее: на совещании Ростуризма сообщили, что кешбэк будет распространяться и на круизы, в том числе железнодорожные.

Напомним, стенд Тюменской области представлен на Международной туристической выставке MITT, которая открылась в Москве 15 марта. Регион участвует в крупном событии уже четвертый раз.

Инна Пахомова