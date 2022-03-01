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Первый дататон проведут в ТюмГУ

Общество, 08:27 16 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый дататон Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ состоится 3 апреля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам идейного вдохновителя и одного из организаторов, кандидата филологических наук, магистра информатики Елены Михальковой, дататон – это что-то вроде хакатона – форума, когда разработчики решают практическую задачу. Дататоны больше про данные, поиск скрытой информации, поиск принципа. Мероприятия такого формата проводятся в разных странах, в том числе и в России. В 2019 году они появились в “Высшей школе экономики".

Участникам Первого дататона Института социально-гуманитарных наук нужно написать наиболее эффективную систему для решения одной из трех поставленных организаторами задач. Работать предстоит в командах. Важное правило – в команде должен быть один ноутбук, но лучше каждому иметь свой: это позволит закрепить знания, полученные на интенсиве, с которого начнется мероприятие. Интенсив проведет ассистент кафедры английской филологии и перевода Анастасия Башмакова. Он будет посвящен работе с языком программирования R.

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# дататон , ТюмГУ

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