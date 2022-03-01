Подготовку рабочих кадров обсудят в Тюмени на III аграрном образовательном форуме

Развитие системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для агропромышленного комплекса области рассмотрят в Тюмени на III аграрном образовательном форуме.

Форум состоится 17 марта в государственном аграрном университете Северного Зауралья. Участие в нем, сообщают организаторы, подтвердили члены координационного совета регионального образовательного проекта "Модернизация системы непрерывного аграрного образования Тюменской области", депутаты Тюменской областной думы, руководители органов управления образованием и органов управления АПК муниципальных районов области.

На форум приглашены руководители и педагогические работники профессиональных образовательных организаций аграрного профиля, руководители предприятий агропромышленного комплекса, директора школ-партнеров АПК, специалисты Тюменского областного государственного института развития регионального образования.

Ожидается, что основной доклад на форуме сделает заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса области Владимир Чейметов.