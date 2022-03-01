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Жители Тюменской области о цифровых финансовых услугах могут узнать на горячей линии

Общество, 10:02 16 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

Горячую линию "Справедливые цифровые финансовые услуги" о работе интернет-банков, платежных терминалов организовало региональное управление Роспотребнадзора с 15 по 25 марта.

Финансовые инструменты позволяют гражданам оплачивать интернет-покупки, в том числе посредством заключения кредитных договоров дистанционным способом, совершать денежные платежи, переводы не выходя из дома. Управление рекомендует до заключения договора, до оплаты услуг или товара проверять информацию о продавце (исполнителе), товаре (услуге), условиях заключения договора, оплаты и сроках доставки товаров, сообщает ведомство.

Управление настоятельно рекомендует не заключать договоры купли-продажи, оказания услуг, если продавец просит перевести денежные средства за товар на банковскую карту физического лица, т.к. в таких случаях доказать наличие потребительских отношений становится довольно затруднительно.

Получить консультацию можно по телефонам: 8 (3452) 20-22-89, 8 (3452) 20-31-11, 8 (3452) 68-48-94.

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# горячая линия , Управление Роспотребнадзора

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