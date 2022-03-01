Григорий Григорьев: молодым участникам протестных митингов навязали стороннее мнение

| Фото: rayon72.ru | Фото: rayon72.ru

На митинги против спецоперации на Донбассе выходят в основном молодые люди, которые поддались на провокации и не осознают всей серьезности участия в незаконных акциях, считает председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев.

По его словам, на митинги выходят молодежь, студенты, которые в силу возраста и полученной от организаторов беспорядков дезинформации не понимают, не знают, не осознают, что такое бандеровцы, нацисты и неонационалисты.

"Кроме того, есть так называемая пятая колонна, которая подстрекает неоперившуюся молодежь. Молодым людям нужно понять, что их будущее – на Родине, на Западе их никто не ждет. А каким будет это будущее – зависит только от них!" - подчеркнул ветеран боевых действий.

Напомним, участники и организаторы несанкционированных массовых акций могут лишиться свободы. За участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, - на срок до 8 лет, за их организацию – до 15 лет, за вовлечение в них несовершеннолетних через Интернет – до 3 лет.

Инна Кондрашкина