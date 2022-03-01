В Тюменской области построили четыре дамбы

Фото: ishim.admtyumen.ru (архив) Фото: ishim.admtyumen.ru (архив)

Четыре дамбы построили в Викуловском и Ишимском районах в 2021 году. Такая информация прозвучала на совещании по подготовке к паводку и пожароопасному сезону, которое провел заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Кроме того, завершили реконструкция трех дамб в Ишиме и капремонт плотины в Упоровском районе, заканчивается возведение дамбы в Вагайском районе.

На 2022 год запланированы реконструкция трех дамб в Заводоуковском городском округе, Абатском и Ялуторовском районах, капремонт дамбы в Ишиме, начало реконструкции участков дамб в Тюмени и Тобольске.

В рамках подготовки к паводку все гидротехнические сооружения в Тюменской области будут обследованы межведомственной рабочей группой с участием специалистов МЧС и Ростехнадзора.

По данным метеорологов, угрозы обильного паводка в регионе нет, отметил Владимир Чейметов. Для прогнозирования ситуации организован обмен информацией с гидрометеослужбой Казахстана о работе расположенных там водохранилищ и уровнях воды в реке Ишим.

К борьбе с паводком в Тюменской области готова сводная группировка сил и средств - более 9 тыс. человек и свыше 1 тыс. 700 единиц техники.

Евгений Бабенко