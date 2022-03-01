В столетнем храме села Суерка восстанавливают уцелевшую роспись

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Дошедшую до наших дней роспись в церкви Серафима Саровского в с. Суерка Упоровского района восстанавливают специалисты. Уцелевшие композиции нашли во время реставрации храма, построенного в 1902–1914 годах, рассказал информационному агентству "Тюменская линия" древлехранитель Тобольской митрополии, иерей, заведующий иконописной школы Виталий Ведерников.

"На двух участках стены обнаружены две композиции. Это явление ангела женам-мироносицам и воскресение Христово. Живопись выполнена в академическом стиле", — рассказал он.

Специалисты рассчитывали, что обнаружат в церкви и другие росписи. По воспоминаниям жителей села, живописи было намного больше, некоторые даже указывали на конкретные места и рассказывали, какие здесь были изображены фигуры. Стены обследовали на всех уровнях, но новых находок не случилось.

"Мы подразумеваем, что в советское время, когда здание использовалось не по назначению, здесь было зернохранилище, эти фрески были сбиты. А те две композиции, которые обнаружили, видимо, просто ушли под штукатурку. Нам повезло, что не всё уничтожили", — отметил Виталий Ведерников.

Сохранившуюся роспись сейчас реставрируют выпускники Тобольской иконописной школы и приглашенные мастера из Союза художников России. Остальное пространство церкви решено расписать в стиле русский модерн.

"В храме сохранился фрагмент иконостаса, выполненного в этом стиле. Когда церковь грабили, жители села успели унести и сохранить иконы с него. Впоследствии они были разнесены по храмам Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска. Всего икон шесть, это части одного целого", - рассказал древлехранитель.

Он добавил, что в начале XX века многие храмы строили и расписывали в направлении русский модерн.

"Мы нашли аналогию — в Омске с 1900-го по 1915 год расписывался храм, там работали академисты. По преданию, одним из меценатов был отец художника Михаила Врубеля, который, как мы знаем, работал в этом стиле. Концептуально мы решили опираться на академическую живопись, а стилистику выбрали русского модерна", — пояснил Виталий Ведерников.

Окончить роспись храма, памятника архитектуры регионального значения, реставраторы планируют к июню 2022 года. Летом прошлого года завершена реставрация самой церкви, начатая в 2019 году. За это время восстановили фасады, главки, шатры, обновили все инженерные коммуникации.

Влада Нерадовская