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Фотовыставка "Крым – это Россия!" в Нижней Тавде расскажет о красоте Крыма и истории воссоединения полуострова с Россией

Общество, 14:18 16 марта 2022

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Фотовыставка "Крым – это Россия!" открылась в историко-краеведческом центре Нижнетавдинского района Тюменсой области, сообщает администрация муниципалитета.

Экспозиция повествует о Дне воссоединения Крыма с Россией.

"Не случайно это событие произошло весной, когда пробуждается природа, зарождается новая жизнь. С 2014 года для Крыма наступил новый этап, открылась новая страничка в истории полуострова. В преддверии этого праздника представлена фотовыставка "Крым – это Россия!", - сообщают организаторы.

Она знакомит не только с историей воссоединения Крыма с Россией, но и с красотой Крыма сегодня. На снимках запечатлены удивительные места, знакомство с ними не только расширяет кругозор посетителей, но и подчеркивает, что Крым - это территория мира и согласия.

Выставка продлится до конца марта. Вход свободный.

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# выставка , Крым , Нижнетавдинский район

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