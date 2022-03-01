У предпринимателей Тюменской области увеличился спрос на льготные кредиты

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У предпринимателей Тюменской области в последнее время увеличился спрос на заемные средства, льготные кредиты. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.

"Мы наблюдаем значительный рост обращений за финансовой поддержкой. Это связано с ростом ключевой ставки Банка России и как следствие удорожание заемных ресурсов. Фонд в свою очередь не увеличивал ставки и зафиксировал их на уровне 4-12 процентов годовых", - говорит он.

Программы поддержки регионального фонда микрофинансирования направлены на субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Тюменской области, без автономных округов.

Центр финансовых услуг - новшество фонда в 2022 году. Благодаря этому центру предприниматели в рамках одного окна могут подать заявки сразу во все банки, а также в лизинговые компании и выбрать более выгодное предложение по кредитованию бизнеса.

"Наши сотрудники помогают с оформлением пакета документов и используют все имеющиеся в регионе виды государственной поддержки для того чтобы заемное финансирование было дешевле для предпринимателя. Услуга пользуется большим спросом и в текущей ситуации поступает много обращений по получению кредитов по антикризисным программам от Корпорации МСП и ЦБ РФ. По этим программам мы так же помогаем предпринимателям с оформлением документов и взаимодействию с банковскими организациями", - рассказал Алексей Мартын.

Девяти предпринимателям Тюменской области помогли специалисты фонда микрофинансирования в оформлении кредитов и лизинга с начала 2022 года.

Узнать о продуктах фонда и мерах поддержки предпринимателей можно на официальном сайте.

Анжела Лебедева