  • 17 марта 202217.03.2022четверг
  • USD108,0521
    EUR118,7601
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Концепцию развития Школьного сквера определит голосование

Общество, 12:36 17 марта 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Лучший из двух дизайн-проектов благоустройства сквера Школьный определит голосование с 15 апреля по 31 мая на сайте. Детальное наполнение каждой зоны сквера обсудят с горожанами, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, с 31 января по 13 февраля на портале "Я решаю!" проходило рейтинговое голосование по определению территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. Выбрали Школьный сквер. На основании прозвучавших предложений подготовили две концепции благоустройства.

Оба варианта предполагают сохранение зеленых насаждений и сложившейся пешеходной сети, устройство дополнительных тропинок, освещения, детских площадок для разных возрастов, зон тихого отдыха и зимних развлечений, в том числе горок и удлиненной лыжной трассы.

Второй вариант предлагает обустроить скейт-парк, установить тренажеры и турники, зону для культурно-массовых мероприятий и модернизировать площадку для выгула домашних животных. Предложено также создать искусственные холмы и установить гамаки и качели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , голосование , скверы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:19 17.03.2022За сутки COVID-19 выявили у 683 жителей Тюменской области
12:36 17.03.2022Концепцию развития Школьного сквера определит голосование
11:51 17.03.2022Эксперты комментируют указ президента о мерах социально-экономической стабильности
11:21 17.03.2022У кота Семена из тюменской пожарной части появилась страница во ВКонтакте