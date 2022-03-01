Концепцию развития Школьного сквера определит голосование

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Лучший из двух дизайн-проектов благоустройства сквера Школьный определит голосование с 15 апреля по 31 мая на сайте. Детальное наполнение каждой зоны сквера обсудят с горожанами, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, с 31 января по 13 февраля на портале "Я решаю!" проходило рейтинговое голосование по определению территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. Выбрали Школьный сквер. На основании прозвучавших предложений подготовили две концепции благоустройства.

Оба варианта предполагают сохранение зеленых насаждений и сложившейся пешеходной сети, устройство дополнительных тропинок, освещения, детских площадок для разных возрастов, зон тихого отдыха и зимних развлечений, в том числе горок и удлиненной лыжной трассы.

Второй вариант предлагает обустроить скейт-парк, установить тренажеры и турники, зону для культурно-массовых мероприятий и модернизировать площадку для выгула домашних животных. Предложено также создать искусственные холмы и установить гамаки и качели.