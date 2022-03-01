Тюменские дамбы и набережную Туры проверят на готовность к паводку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Готовность дамб и набережной Туры к паводку проверят в Тюмени в конце марта. Общая протяженность сооружений около 32 км. Об этом сообщил директор городского департамента безопасности жизнедеятельности Олег Датских.

Вопросы подготовки к паводковому периоду рассмотрели на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Необходимо держать на контроле действия подрядных организаций по содержанию подтопляемых территорий. Особенно пристальное внимание стоит обратить на упреждающие мероприятия там, где паводок наносил урон когда-то раньше", - отметил заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

Также он поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта проводить мониторинг ситуации с подтоплением на набережной. Департаменту безопасности жизнедеятельности поручено провести дополнительные инструктажи спасателей, несущих там дежурство.