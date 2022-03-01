По шести номинациям пройдет региональный чемпионат "ЮниорПрофи" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный чемпионат "ЮниорПрофи" состоится в Тюмени на базе детского технопарка "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а) с 11 по 15 апреля.

В программе чемпионата текущего года заявлены следующие компетенции: инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, прототипирование, интернет вещей, промышленный дизайн и медиакоммуникации.

К участию в чемпионате приглашают учащихся школ и учреждений дополнительного образования муниципалитетов Тюменской области в возрасте с 10 до 17 лет. Вне конкурса допускается участие представителей образовательных организаций общего и дополнительного образования других регионов Российской Федерации.

Соревнования пройдут по двум группам: 10-13 лет и 14-17 лет. Победители "ЮниорПрофи" будут рекомендованы к участию во Всероссийском технологическом фестивале "Робофест-2022".

Отметим, программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников хорошо зарекомендовала себя и вызывает неподдельный интерес у ребят, которые уже на этапе школьного обучения стремятся реализовать свой творческий потенциал с заделом на будущее.