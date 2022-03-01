В Тюменской области запрещено вылавливать рыбу из озер Андреевское и Ишменевское

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рыба из озер Андреевское Тюменского района и Ишменевское Тобольского района считается токсичной. Водоемы являются неблагополучными по гаффской болезни. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В марте 2022 г. специалисты управления ветеринарии провели опыты на белых мышах и выяснили опасность использования рыбы из данных озер.

Напомним, последние случаи гаффской болезни в Тюменской области регистрировались среди жителей дер. Ишменева Тобольского района в феврале 2021 г.

Добавим, гаффская болезнь — редкое заболевание человека и животных (млекопитающих, рыбоядных птиц и рыб), возникающее при потреблении рыбы, приобретшей в период жизни в водоеме токсические свойства.