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Тюмень приняла участие в танцевальном флешмобе в поддержку российских военных

Общество, 15:53 17 марта 2022

скриншот видео танца | Фото: скриншот видео танца

Танец в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, поставил государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени". Коллектив присоединился к масштабному Всероссийскому флешмобу "Россия - мы".

В танце использована буква Z, которую российские солдаты размещают на своей военной технике. Ее танцоры показывают пальцами в камеру в начале и конце ролика.

В завершение участники хореографического коллектива сказали слова поддержки российской армии и передали эстафету Новосибирской и Кемеровской областям.

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Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный балетмейстер ансамбля "Зори Тюмени" Валерий Арцер, танец, который обнародовали в социальной сети ВКонтакте, был поставлен специально для флешмоба "Россия - мы". "Музыка нейтральная. В репертуаре у нас не было этой мелодии. Мы хотели, чтобы все было совершенно новым. Фрагмент подготовили за сутки. Танец должен был иметь динамичный характер. Нужно было, чтобы все совпадало и слова легли на музыку. На мой взгляд, получился хороший, красивый и качественный танец. Слова, которые мы там говорим, очень правильные. Мы гордимся, что сделали такую работу", – поделился Валерий Арцер.

По его словам, это своевременная и нужная акция. Он надеется, что она поднимет дух мужчинам, которые сейчас участвуют в спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.

Инна Пахомова

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# Донбасс , танцы , флешмоб

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