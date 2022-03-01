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В Уватском районе идет набор в проект "Кадры будущего"

Общество, 09:59 18 марта 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Набор участников в областной проект "Кадры будущего. Тюменская область" идет в Уватском районе, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Принять участие данном проекте могут активные школьники и учащиеся ссузов в возрасте 14-17 лет, тьюторы в возрасте 18-23 лет из числа обучающихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. А также наставники - руководители предприятий, организаций, органов муниципальной исполнительной и законодательной власти, общественных организаций из направлений: нефтегазовый комплекс, медицина, строительство, легкая промышленность, торговля, транспорт, туризм, IT-технологии, машиностроение, предпринимательская деятельность, инклюзия.

Для участников, которые пройдут отбор, организуют установочную сессию на базе загородного лагеря в Тюмени. Затем состоятся образовательное и итоговое мероприятия. Проект стартует в марте и завершится в октябре. Участники пройдут полный путь от задумки и желания сделать свой район и регион лучше до готового плана действий и продвижения проекта при поддержке власти и бизнеса.

Прием заявок продлится до 21 марта включительно. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету.

Регистрация по ссылке.

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# Кадры будущего для регионов

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