В Тюменской области нет массовых сокращений персонала работодателями

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовых сокращений персонала работодателями не заявлено, но в случае ухудшения ситуации областным правительством будут приняты дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса.

Об этом заявил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров на общественном совете при департаменте 16 марта.

"Совместно с надзорными органами контролируется ситуация с высвобождением персонала в связи с сокращением численности или штата организаций, в том числе и в связи с сообщениями иностранных компаний о приостановлении своей деятельности в России. Эти показатели находятся на стандартном для нашего региона уровне", - отметили в департаменте.

Члены общественного совета выразили интерес к участию в таких крупных мероприятиях, как - Кадровый форум Тюменской области, встречи с работодателями в рамках форума ИНФОТЕХ, деловая программа в рамках регионального чемпионата "Молодые профессионалы" и других мероприятиях, проводимых для работодателей различных сфер деятельности.

Органами службы занятости Тюменской области в 2022 году взят курс на увеличение количества информационных площадок для обеспечения эффективного взаимодействия органов власти Тюменской области, предпринимателей и общественных объединений, сообщает пресс-служба регионального департамента труда и занятости.