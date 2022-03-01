Пять протоколов составили на возчиков снега в тюменском Казарово

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять административных протоколов составили на недобросовестных возчиков за незаконную выгрузку снега в жилом районе Казарово, сообщает администрация Тюмени.

Законопослушные подрядчики увозят снег из частного сектора города на полигон, а "серые" возчики, наоборот, привозят и разгружают снег в Казарово.

Управа Центрального округа предпринимает ограничительные меры: засыпаются "тайные" выезды, а при выявлении нарушений специалисты службы заказчика составляют протоколы.

Как отмечают в городской администрации, снег из частного сектора активно вывозят не дожидаясь весеннего таяния.

Так, вывоз организован с самой низкой части Казарово, где проходит ул. Романа Новопашина. Также от снега освобождают ул. Павла Рощевского.