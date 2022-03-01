В лесах Тюмени обновили минерализованные полосы и противопожарные разрывы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минерализованные полосы и противопожарные разрывы в городских лесах Тюмени обновили во время подготовки к предстоящему пожароопасному сезону.

Как сообщает городская администрация, обследование выявило пожароопасную территорию у нескольких садовых обществ в районе ул. Бабарынка, по мере схода снега здесь прорубят просеку.

Всего в Тюмени к городским лесам прилегают 182 частных земельных участка. В текущем месяце их владельцы будут проинформированы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и ответственности за их нарушения.

На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заместитель главы Тюмени Петр Вагин отметил, что исходя из опыта 2021 года, в планы по подготовке к новому пожароопасному периоду внесены корректировки. Например, увеличена протяженность минерализованных полос и разрывов, а также количество площадок выкоса сухой травы.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Тюменской области Николай Черкасов добавил, что специалисты определили и проработали проблемные участки.

"Теперь населенный пункт признается подверженным угрозе природных пожаров там, где есть большие прилегания зарослей камыша, сухой травы. Поэтому мы расширили перечень противопожарных барьеров. Некоторые из них реализованы уже в прошлом году", – отметил он.

Петр Вагин поручил руководителям управ своевременно провести работу по выкосу сухой растительности и обновлению минерализованных полос, а также просил информировать о ходе обследования потенциально опасных территорий.

"Стоит обратить внимание и на район Плехановского бора. Там увеличивается количество отдыхающих, поскольку рядом возведен жилой массив. Считаю важным усилить патрулирование и профилактические меры и при необходимости привлекать нарушителей противопожарного режима к ответственности", – добавил он.