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Выходные в Тюмени будут теплыми и снежными

Общество, 10:43 18 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До плюс 1 градуса и снег прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 19 и 20 марта.

По данным центра Фобос, 19 марта на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка. Днем воздух прогреется до плюс 1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до минус 1. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.

20 марта в течение суток ожидается переменная облачность, сильный снег и туман. Ночью и днем – от ноля до минус 2 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 6 метров в секунду.

В начале следующей недели вероятность осадков сохранится. 21 и 22 марта температура воздуха будет составлять от минус 3 до плюс 1 градуса. С 23 марта потеплеет и пройдет дождь.

Любовь Голышева

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