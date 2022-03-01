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Тюмень примет чемпионат России по биатлону

Спорт, 11:27 18 марта 2022

Союз биатлонистов России | Фото: Союз биатлонистов России

Чемпионат России по биатлону пройдет в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 30 марта по 3 апреля.

Соревнования завершат зимний сезон 2021-2022 года, в них примут участие около 200 лучших биатлонистов России и Белоруссии, сообщает департамента физической культуры Тюменской области.

Бесплатная стоянка личного автотранспорта для зрителей чемпионата будет организована на верхней парковке "Жемчужины Сибири". Билеты можно приобрести в кассах "Городские зрелищные кассы", и на сайте ЦСП. Трансляция чемпионата пройдет на канале МАТЧ-ТВ.

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