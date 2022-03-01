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Тюменские компании приглашают на конкурс лучших природоохранных практик

Общество, 09:37 21 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские компании приглашают поучаствовать в IV Всероссийском конкурсе лучших природоохранных практик "Надежный партнер – Экология", который пройдет с 22 марта по 30 сентября.

Основная задача конкурса - оказание содействия федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов России в реализации мероприятий национального проекта "Экология" для выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных практик и проектов субъектов РФ, в том числе - популяризация в бизнес-среде и населения России проектов в сфере экологии.

Заявки принимают на сайте конкурса с 22 марта по 9 сентября.

Список номинаций конкурса можно посмотреть по ссылке.

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# национальный проект Экология , экология

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