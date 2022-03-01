Тюменский "ЯромилЪ" исполнил патриотическую песню в рамках акции "Крымская весна"

| Фото: скриншот видео ансамбля "ЯромилЪ" | Фото: скриншот видео ансамбля "ЯромилЪ"

Тюменский фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" присоединился к флешмобу "Читаем патриотические стихотворения", который проходит в рамках акции "Крымская весна".

Ансамбль "ЯромилЪ" исполнил песню "Когда мы были на войне". Видео опубликовали в сообществе Тюменского концертно-театрального объединения во ВКонтакте.

Во флешмобе принимают участие творческие коллективы, студенты вузов, активисты жители и гости Тюмени. Они читают патриотические стихотворения великих русских поэтов, снимают ролики, видео и присылают в группы "Культура Тюмени" во ВКонтакте и "Одноклассниках".

8 лет назад, в марте 2014 года, произошло Крым и Севастополь вошли в состав России. "Ежегодно 18 марта вся страна отмечает Крымскую весну – день возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. В этом году мы не только празднуем Крымскую весну, но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса", — говорится сообществе ТКТО.