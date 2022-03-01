  • 18 марта 202218.03.2022пятница
  • USD104,8012
    EUR115,9311
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский "ЯромилЪ" исполнил патриотическую песню в рамках акции "Крымская весна"

Общество, 14:43 18 марта 2022

скриншот видео ансамбля "ЯромилЪ" | Фото: скриншот видео ансамбля "ЯромилЪ"

Тюменский фольклорный ансамбль "ЯромилЪ" присоединился к флешмобу "Читаем патриотические стихотворения", который проходит в рамках акции "Крымская весна".

Ансамбль "ЯромилЪ" исполнил песню "Когда мы были на войне". Видео опубликовали в сообществе Тюменского концертно-театрального объединения во ВКонтакте.

Во флешмобе принимают участие творческие коллективы, студенты вузов, активисты жители и гости Тюмени. Они читают патриотические стихотворения великих русских поэтов, снимают ролики, видео и присылают в группы "Культура Тюмени" во ВКонтакте и "Одноклассниках".

8 лет назад, в марте 2014 года, произошло Крым и Севастополь вошли в состав России. "Ежегодно 18 марта вся страна отмечает Крымскую весну – день возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. В этом году мы не только празднуем Крымскую весну, но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса", — говорится сообществе ТКТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ансамбль , Донбасс , Крымская весна , флешмоб , фольклор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:54 18.03.2022В Тюменской области в недвижимости и перевозках вырос спрос на российские облачные сервисы
14:43 18.03.2022Тюменский "ЯромилЪ" исполнил патриотическую песню в рамках акции "Крымская весна"
14:07 18.03.2022Маршрут в виде буквы Z в поддержку акции "Крым – Россия – Донбасс" пробежала тюменская спортменка 
13:47 18.03.2022В Тюменской области еще 630 человек заболели COVID-19