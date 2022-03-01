Маршрут в виде буквы Z в поддержку акции "Крым – Россия – Донбасс" пробежала тюменская спортменка

| Фото: страница Анастасии Барбары во ВКонтакте | Фото: страница Анастасии Барбары во ВКонтакте

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Тюменская спортсменка Анастасия Барбара проложила в приложении и пробежала маршрут в виде буквы Z в прддержку акции "Крым – Россия – Донбасс". Она рассказала об этом на своей странице во ВКонтакте.

По словам девушки, этот поступок призван поддержать российских солдат и офицеров, защищающих мирное население Донбасса.

"Просто захотелось сделать что-то для поддержки и поднятия морального духа ребят, которые сейчас находятся в зоне военных действий и показать, что мы с ними и ждем их возвращения после завершения спецоперации", - написала Анастасия. Она также отметила, что хотела привлечь и внимание жителей Тюмени, чтобы они активнее поддерживали российских солдат и жителей Донецка и Луганска.

Свой маршрут от набережной и до ул. Ленина через ул. Челюскинцев Анастасия построила таким образом, чтобы на карте пробежка отобразилась в виде латинской буквы Z, означающей "Zа Победу" и "Zадача будет выполнена". Забег занял около 20 минут.

| Фото: страница Анастасии Барбары во ВКонтакте | Фото: страница Анастасии Барбары во ВКонтакте

Анастасия надела жилетку с изображением Z-образной георгиевской ленты и хештегом #СвоихНеБросаем. Напомним, флешмобы в поддержку российской армии и жителей народных республик под этим лозунгом сейчас проходят по всей стране.

Акция "Крым – Россия – Донбасс", призванная показать единство и сплоченность народа, также приурочена к важной для государства дате: 18 марта отмечается день возвращения в состав РФ Крыма, жители которого выбрали путь воссоединения с Россией.