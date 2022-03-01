Россияне отметят восьмую годовщину воссоединения с Крымом

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмую годовщину воссоединения России и Крыма отметят жители всей страны. Тюменская область не станет исключением. Со дня проведения референдума - 16 марта 2014 года - жители региона активно поддерживают дружеские связи с крымчанами. Тогда, новость о том, что Крым вернулся в состав России, порадовала всех тюменцев независимо от возраста и политических убеждений. "Крым – наш", "Крым - дома", "Мы вместе" - это не лозунги, это искренняя позиция жителей региона.

И хоть территориально полуостров и Тюменскую область разделяют тысячи километров, это не помешало выстроить дружеские отношения, наладить прочные культурные и экономические связи.

Примечательно, что в первые дни в республику Крым тюменцы, помимо гуманитарной помощи, отправили детские книги на русском языке, классическую русскую литературу в библиотеки. В годы расцвета ярого украинского неонацизма людям не давали читать родные книги. Попытка выхолостить русский дух из русского человека, стыдится своих предков, ценностей была отвержена крымчанами, они приняли единогласное решение воссоединиться со своей Родиной – Россией.

В 2014 году Крым спасался от нацизма, буквально. Аналогичную борьбу ведут жители Донбасса, требующие независимости от нацистского режима. Украинские власти, не скрываясь, по центральному ТВ, транслируют идеологию фашизма. Так, телеведущий украинского "24 канал" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал "убивать русских детей". В любой другой стране (даже на пресловутом Западе, и в Европе) сразу же последовало бы жесткое уголовное наказание для псевдожурналиста и всеобщее презрение, а на Украине это не преступление, это норма. Следом за русскими, украинские власти нацелились на уничтожение этнических венгров. На имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня было направлено обращение от этнических венгров, проживающих на Украине, с просьбой защитить их от геноцида.

"Власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетение нашего народа в Закарпатской области. Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство Великой Венгрии и ее граждан. Нас преследуют за инакомыслие только по поводу того, что у нас другая культура и мы говорим на другом языке. Закон в этом государстве не гарантирует соблюдение наших прав и свобод", - отмечено в обращение.

Отряд украинских карателей, а именно так можно назвать всех причастных к неонацизму, навсегда изгнан из Крыма. Свободу от нацизма полуостров отметит 18 марта.