В Тюмени назвали педагогов-победителей конкурса "Сердце отдаю детям-2022"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени во ВКонтакте | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени во ВКонтакте

Анна Рябченко из центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова" победила в номинации "Педагог дополнительного образования" ежегодного городского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям-2022".

Как сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, обладателем второго места стала педагог центра развития творчества детей и юношества "Бригантина" Надежда Хабарова, а третьего - Юлия Кандышева из центра развития творчества детей и юношества "Контакт".

В этом году за победу боролись 17 педагогов и тренеров.

Диплом победителя конкурса "Сердце отдаю детям-2022" в номинации "Тренер" получил Дмитрий Дерягин из детско-юношеского центра "Пламя". Второе место оказалось в активе Екатерины Шарюковой из ДЮЦ "Фортуна", третье место присудили Анастасии Лебедевой из "Авангарда".

В номинации "Педагог дополнительного образования (тренер), работающий с детьми с ОВЗ" лучшим стал сотрудник Центра спортивного танца Виктор Погорелов, а в номинации "Наставничество" - тренер Центра дзюдо Дмитрий Голота.

"Главное в моей работе – любовь к детям. С радостью делюсь с воспитанниками своими знаниями. В конкурсе участвовал впервые. Получил богатый опыт, много ценных советов от членов жюри. Обязательно буду применять новые методики на практике. Останавливаться на достигнутом не планирую. С удовольствием приму участие в областном конкурсе "Сердце отдаю детям!" - поделился тренер по танцам на колясках Виктор Погорелов.