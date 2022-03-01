Пьяный тюменец перевозил одного из пассажиров на капоте

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвого водителя на автомобиле "Лада" остановили сотрудники ГИБДД на улице Магнитогорской в Тюмени вечером 18 марта. 19-летний парень вез своих друзей в магазин за пивом, одного из них — на капоте.

"Молодой человек сидел на капоте и держался руками за дворники, в салоне были еще четыре пассажира", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель, который был в прекрасном настроении, сообщил инспектору: "Командир, прав у меня нету, я сегодня выпивал". Показания алкотестера составили 0,62 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, права управления транспортом тюменец действительно не имеет.

Молодой человек уже задерживался за управление транспортом без водительского удостоверения в 2021 году. На этот раз за пьяное вождение без права управления транспортом ему грозит наказание в виде административного ареста от 10 до 15 суток.