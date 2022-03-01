Запасы сахара в Тюменской области пополняются ежедневно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Запасы сахара в Тюменской области пополняются каждый день. Транспортные, логистические цепочки не нарушены. Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Запасы сахара в регионе мониторят ежедневно по поручению Минпромторга. Полученные данные направляют во все контролирующие, курирующие структуры, в том числе координационный центр правительства РФ. Запасов сахарного песка в розничном либо оптовом звене — от пяти до 10 дней.

"В нашей стране сахар не является импортным товаром. В 2021 году было собрано более 40 миллионов тонн сахарной свеклы и произведено около шести миллионов тонн сахара на заводах. Это полностью покрывает внутренний потребительский спрос. Ажиотажный спрос в течение последнего месяца, безусловно, спадет при насыщении данной товарной позиции", — добавила Мария Трофимова.

Что касается цен на социально значимые продукты, то, по словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, резких скачков цен нет. В регионе сформирована рабочая группа, которую возглавляет главный федеральный инспектор, в нее вошли представители правительства Тюменской области, органов прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы.

"Мы находимся на связи с ключевыми товаропроизводителями, крупными федеральными торговыми сетями. Все позиции по социально значимым товарам мониторятся. Резких скачков цен мы не наблюдаем. Единственное, из-за того, что у нас искусственно складывается дефицит сахара, цена на него повысилась до 17 процентов. По остальным позициям рост цен не зафиксирован выше 2-3-4 процентов", — заключила Мария Трофимова.

Инна Пахомова