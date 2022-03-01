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Тюменка собрала на одной стене двадцать часов

Общество, 18:47 19 марта 2022

Двадцать настенных часов собрала в своей квартире тюменка Мария Хайбуллина. Все они — в черно-белых тонах, под дизайн жилья.

Мария переехала в новую квартиру, покрасили стены в белый цвет и для декора купили часы. Но одних оказалось мало, вскоре их количество дошло до пяти, а потом и друзья стали дарить часы в коллекцию, пишет "Вслух.ру".

В коллекцию не попадали лишь цветные часы, но на стене одни такие всё же появились — в виде сковородки с изображением желтой яичницы на циферблате.

Коллекцию девушка собирала в течение пяти лет и всё это время исправно заменяла там батарейки, но в последнее время решила оставить на ходу только одни —которые точнее всего показывают время.

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