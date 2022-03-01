ГИБДД усилит мониторинг на аварийном участке трассы Тюмень — Омск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число нарядов ДПС на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в границах Тюменского района увеличит ГИБДД из-за небольшого роста аварийности. С начала года здесь произошло 11 ДТП, в которых погибли два человека, в том числе ребенок, 23 человека ранены.

"Будет организован дополнительный контроль за соблюдением водителями скоростного режима и дополнительное информирование о ремонте и строительстве автодороги", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Всего с начала года на федеральных автодорогах региона произошло 58 ДТП, в них погибли девять человек, 94 человека ранены.