В Тюмени молодые хоккеисты поддержали российских военнослужащих

Игроки студенческой хоккейной лиги из Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска и Челябинска провели флешмоб в поддержку вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в специальной операции на Украине. На торжественном открытии соревнований во время звучания российского гимна спортсмены выстроились в форме буквы V.

Как отметил в интервью "Тюменской линии" директор АНО "Поддержки и развития студенческого и массового спорта", главный тренер СХК "Газовик-ТИУ" Юрий Смирнов, буква "V" – это сила в правде.

"Россия – самая сильная страна. Правда будет за нами, так что мы с вами, ребята. Мы своих не бросаем и хотим пожелать нашим бойцам, чтобы они поскорее вернулись победителями, поскорее вернулись живыми",- сказал он.

Юрий Смирнов призвал прекратить ненависть по национальному признаку, отметив, что в современном мире нет места языковой ненависти.

"Представители разных рас, национальностей и вероисповеданий должны жить в гармонии", - подчеркнул он.

Любовь Голышева