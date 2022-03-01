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Кинофестиваль "Алафейская гора" впервые пройдет в Тобольске

Общество, 12:51 20 марта 2022

из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Фестиваль современного и актуального кино "Алафейская гора" состоится в Тобольске с 23 по 27 марта, пишет "Мегатюмень".

Мероприятие пройдет на нескольких площадках – в мультицентре "Моя Территория", в драматическом театре им. П.П. Ершова, в кинотеатре "Жемчужина Сибири", в ДК "Синтез" и Свободном молодежном театре.

Российские режиссеры представят фильмы, снятые в 2021 и 2022 годах, где раскрываются темы поиска себя и взаимодействия с обществом. Запланированы конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, мастер-классы, концертные программы и спектакли.

Гостями и участниками "Алафейской горы" станут кинематографисты, театральные и общественные деятели, музыканты со всей России. Среди них — Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Дарья Мороз, Аристарх Ливанов, Екатерина Шпица и другие. Жюри конкурса полнометражного кино возглавит актер Андрей Руденский. Жюри короткометражного конкурса возглавит режиссер, продюсер, директор Центрального дома кино Екатерина Головня.

Посетить фестиваль могут все желающие.

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# кино , Тобольск , фестиваль

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