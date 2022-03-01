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Рынок платных услуг населению в Тюменской области показывает рост

Общество, 20:42 20 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более чем на 11 млрд рублей предоставлены услуги населению Тюменской области в январе 2022 года. Это почти на 3 млрд больше, чем в яняваре 2021 года, пишет "Вслух.ру".

За год больше всего подорожали бытовые услуги, услуги образования, организаций культуры, медицинские услуги. Услуги связи, наоборот, стали дешевле. В целом платные услуги подорожали на 3,4%.

За весь 2021 год общий объем оказанных услуг в регионе превысил 125 млрд рублей. Максимальные показатели были в июне и декабре. В рейтинге УФО по платным услугам на каждого жителя Тюменская область заняла третье место.

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