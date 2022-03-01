Ветеран Великой Отечественной войны: мы снова спасаем мир от фашистской чумы

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Письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, написала Великой Отечественной войны Мария Ивановна Поливанова из Тамбовской области, сообщает Минобороны РФ.

В годы Великой Отечественной войны Мария Ивановна была фронтовой медицинской сестрой и прошла боевой путь от Курска до Берлина, освобождала Белгород, Харьков, Киев, Белоруссию, Литву, Польшу, Чехословакию и Германию.

"Никогда бы не поверила, что снова увижу войну, страдания людей и фашизм с которым уже сталкивалась. Кровью обливается сердце за наших российских солдат, офицеров, медиков, которые спасают и выхаживают раненых бойцов. Мы снова спасаем мир от фашистской чумы и сохраняем тысячи человеческих жизней. Я сама знаю, насколько хрупкая наша жизнь и много раз видела, что такое смерть и как легко она эту жизнь забирает. В годы войны под Харьковом была тяжело ранена и девять дней была без сознания. Жизнь человека – самое ценное, что есть на свете", - написала она.

Ветеран поблагодарила военнослужащих за любовь к Родине, чувство долга, отвагу и большое сердце, за историческую миссию, героизм и мужество. Она подчеркнула, что сейчас они снова закрывают путь нацизму на нашей планете.

"Мы, ветераны Великой Отечественной войны, в свое время, не задумываясь, поступили бы также как и вы сегодня. Желаю вам только Победы, а ваши близкие и родные ждут вас и дождутся с победой. Я желаю вашему поколению никогда не видеть этой жестокой и проклятой войны и жить в мире, согласии и любви к своей Родине - России", - написала Мария Поливанова.

Письмо ветерана написано в рамках Всероссийской акции "Письмо солдату". После сбора посланий в региональных ветеранских организациях письма будут отправлены российским военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.