Тюменские пожарные отработали действия в непригодной для дыхания среде

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда, аттестованные на проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий аварий в среде, непригодной для дыхания, провели тренировку. Она отработали навыки работы в условиях, приближенных к боевым, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сначала огнеборцы сдали зачет по знаниям о деятельности газодымозащитной службы, параметров расчетов запаса воздуха в баллонах при различных ситуациях на пожаре. После этого состоялась физическая разминка и подготовка пожарно-технического вооружения. Со всеми испытаниями огнеборцы справились, проявив профессионализм и слаженность в работе.

"Каждый потушенный пожар с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания - это своеобразный экзамен для газодымозащитников. Такие пожары требуют от сотрудника мобилизации всех сил, знаний, опыта. Подобные тренировки дают возможность проверить качество подготовки к работе в сложных условиях", - рассказал начальник 32-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Денис Журавлев.

В ходе занятий у сотрудников вырабатывается не только способность испытывать высокие температуры при выполнении физической работы, но и формируется психологическая устойчивость к действиям в экстремальных условиях с нулевой видимостью.