Оксана Величко: помощь жителям Донбасса - это моральный долг русского человека

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Помощь жителям Донбасса - это моральный долг русского человека, заявила руководитель общественного совета по защите прав потребителей Торгово-промышленной палаты Тюменской области, директор ОАО "Тюменский бройлер" Оксана Величко.

Она отметила, что сейчас важно поддержать людей, которые оказались в трудной ситуации, в зоне военного конфликта, пишет "Тюменская область сегодня".

"Прежде всего, им нужно помочь хлебом насущным в прямом смысле этого слова. Поэтому наше предприятие выступило с инициативой по сбору средств на отправку на Донбасс муки, которую производит "Тюменский комбинат хлебопродуктов". Он подключился к акции, и общими усилиями мы собрали средства на девять тонн муки и уже отправили их на Донбасс", - рассказала она.

Оксана Величко также отметила, что сейчас важно поддержать президента и правительство России. Это особенно актуально в условиях существующего внешнего давления.

"Объединив усилия власти и общества, мы сможем пережить происходящее, а главное, заложить основы для будущего роста экономики. На санкции можно отвечать только созидательным трудом, вложением значительных средств внутри страны", - подчеркнула она.

Оксана Величко призвала тюменцев не беспокоиться о том, что какой-то вид продукции исчезнет с полок магазинов. Тюменская область - самодостаточный регион и его продовольственная безопасность обеспечивается в полном объеме и ассортименте, начиная от овощей и заканчивая различными видами мясной, молочной и хлебобулочной продукции.