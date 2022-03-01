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На ледовой переправе в Тобольске ограничат движение транспорта

Общество, 12:54 21 марта 2022

администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Дорожный знак ограничения движения транспорта с понижением максимальной массы до 20 тонн установят на ледовой переправе Тобольск - Бекерево через реку Иртыш с 22 марта, сообщает администрация Тобольска.

Специалисты регулярно мониторят состояние льда. Грузоподъемность на ледовых переправах устанавливается в зависимости от толщины ледового покрова.

Водителям рекомендуют въезжать на лёд медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час, перед выездом на лёд отстегнуть ремни безопасности, не допускать нагрузки, превышающей грузоподъемность льда.

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# движение транспорта , лед

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