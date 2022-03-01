Тюменская лыжница финишировала третьей на стартах "Олимпийцы России"
Федерация лыжных гонок России во ВКонтакте
Тюменская лыжница Екатерина Смирнова заняла третье место во всероссийских соревнованиях "Олимпийцы России", которые прошли в Кирово-Чепецке Кировской области 20 марта, сообщает федерация лыжных гонок России. Она показала лучшее чистое время гонки - 29.26.0 секунд.
Соревнования проходили с 17 по 20 марта. В заключительный день спортсмены состязались в персьюте классическим стилем на 10/15 км. Среди мужчин на четвертом месте оказался олимпиец, тюменец Иван Якимушкин, а его земляк Евгений Белов занял пятое место.