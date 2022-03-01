В Тюменской области прощаются с двумя военнослужащими, погибшими на Украине

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области 21 марта прощаются с военнослужащими Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Похороны проходят со всеми воинскими почестями.

Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени, сообщает информационный центр регионального правительства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким павших смертью храбрых воинов.

"Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами", - сказал губернатор.