В Тюменской области прощаются с двумя военнослужащими, погибшими на Украине
В Тюменской области 21 марта прощаются с военнослужащими Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Похороны проходят со всеми воинскими почестями.
Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени, сообщает информационный центр регионального правительства.
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким павших смертью храбрых воинов.
"Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами", - сказал губернатор.