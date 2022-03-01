Ярмарки "Тюменской весны" пройдут на четырех площадках 26 марта
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Продовольственный фестиваль "Тюменская весна" с ярмарками пройдет на четырех площадках города 26 марта, сообщает департамент потребительского рынка.
Свежую натуральную продукцию производители представят по ул. Льва Толстого, 31, Севастопольская, 12 (территория Выставочного зала), пр. Солнечный, 11 и на Цветном бульваре.
На прилавках представят товары фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области: мясо, рыбу, мед и другое.