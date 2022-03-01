Ярмарки "Тюменской весны" пройдут на четырех площадках 26 марта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продовольственный фестиваль "Тюменская весна" с ярмарками пройдет на четырех площадках города 26 марта, сообщает департамент потребительского рынка.

Свежую натуральную продукцию производители представят по ул. Льва Толстого, 31, Севастопольская, 12 (территория Выставочного зала), пр. Солнечный, 11 и на Цветном бульваре.

На прилавках представят товары фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга области: мясо, рыбу, мед и другое.