Сергей Нагибин: в Тюменской области непрерывно совершенствуют качество медпомощи

| Фото: vpolikliniki.ru | Фото: vpolikliniki.ru

В Тюменской области ведется непрерывная работа по повышению качества и доступности медицинской помощи жителям региона, рассказал главный врач Тюменской городской поликлиники № 3 Сергей Нагибин.

Он подчеркнул, что здравоохранение всегда было одной из важнейших сфер жизни общества, объединяющей людей разного возраста, пола и социального статуса.

"У каждого из нас есть свои планы, мечты и цели, к достижению которых мы стремимся. Но залог успеха в любом деле, залог счастливой и долгой жизни для всех один – это здоровье, - считает Сергей Нагибин. - А обстановка в обществе, судьба отдельно взятого человека и государства в целом зависит от каждого из нас, а именно от того, насколько добросовестно и качественно мы выполняем свою работу – каждый на своем месте, независимо от профессии и рода деятельности".

Руководители учреждений здравоохранения, врачи, средний и младший медицинский персонал, регистраторы и другие сотрудники медицинских учреждений делают сегодня все возможное для того, чтобы каждый пациент мог получить необходимую качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в комфортных условиях.

| Фото: Городская поликлиника № 3 во ВКонтакте | Фото: Городская поликлиника № 3 во ВКонтакте

"Только поддерживая друг друга, заботясь о своей семье и о своем здоровье, ежедневно выполняя свой долг на отлично, мы можем достичь своих заветных целей, обеспечить счастливое будущее для своих детей", - добавил Сергей Нагибин.