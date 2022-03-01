В Тюменской области активисты будут выявлять сосульки и сугробы снега на крышах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Мониторинг зданий и сооружений в Тюменской области по качеству уборки снега и сосулек запустило Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии", сообщает пресс-служба общественной организации.

"Молодогвардейцы проверят муниципальные здания и здания, находящиеся под контролем управляющих компаний, по качеству уборки снега и наледи. Активисты будут выявлять недобросовестные управляющие компании в районах Червишевского и Московского трактов, КПД, Лесобазы и ММС. По факту неубранных крыш зданий молодогвардейцы направят письма управляющим компаниям, прокуратуре и администрации города с просьбой устранить проблему", — рассказали в общественной организации.

К мониторингу присоединились и местные отделения ТРО ВОО "Молодая гвардия" — в Тобольске, Заводоуковске, селах Казанское, Исетское и Байкалово. Также о нарушениях могут сообщить местные жители проект-менеджерам "Молодой гвардии" в сообществе ВКонтакте.

"С приходом весны количество несчастных случаев от падения снега или сосулек увеличивается. Мы хотим предотвратить происшествия и вовремя сообщить о проблеме управляющим компаниям. Выявлять неубранные крыши муниципальных зданий и жилых домов команда "Молодой гвардии" продолжит до 15 апреля", — прокомментировал руководитель тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.