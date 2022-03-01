  • 22 марта 202222.03.2022вторник
  • USD104,6819
    EUR115,6002
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области активисты будут выявлять сосульки и сугробы снега на крышах

Общество, 18:38 22 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

Мониторинг зданий и сооружений в Тюменской области по качеству уборки снега и сосулек запустило Тюменское региональное отделение "Молодой гвардии", сообщает пресс-служба общественной организации.

"Молодогвардейцы проверят муниципальные здания и здания, находящиеся под контролем управляющих компаний, по качеству уборки снега и наледи. Активисты будут выявлять недобросовестные управляющие компании в районах Червишевского и Московского трактов, КПД, Лесобазы и ММС. По факту неубранных крыш зданий молодогвардейцы направят письма управляющим компаниям, прокуратуре и администрации города с просьбой устранить проблему", — рассказали в общественной организации.

К мониторингу присоединились и местные отделения ТРО ВОО "Молодая гвардия" — в Тобольске, Заводоуковске, селах Казанское, Исетское и Байкалово. Также о нарушениях могут сообщить местные жители проект-менеджерам "Молодой гвардии" в сообществе ВКонтакте.

"С приходом весны количество несчастных случаев от падения снега или сосулек увеличивается. Мы хотим предотвратить происшествия и вовремя сообщить о проблеме управляющим компаниям. Выявлять неубранные крыши муниципальных зданий и жилых домов команда "Молодой гвардии" продолжит до 15 апреля", — прокомментировал руководитель тюменского отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Молодая гвардия , уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 22.03.2022В Тюменской области активисты будут выявлять сосульки и сугробы снега на крышах
18:26 22.03.2022Жители тобольского села отправляют на Донбасс по пять посылок в неделю
18:06 22.03.202223 марта - события дня
17:45 22.03.2022В Тобольске установят дополнительные стенды на мемориальном комплексе