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Шесть спикеров расскажут тюменцам о трендах современного предпринимательства

Общество, 09:06 23 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть спикеров выступят на первом этапе форума "Курс & эксперт – 2022" под названием "Тренды современного предпринимательства", который пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева в Тюмени 24 марта. Начало в 13 часов, сообщают организаторы.

Форум проводится с целью создания культурно-информационной площадки для процесса совместной деятельности с экспертами в области культуры, науки, информационных коммуникаций, бизнеса, общения, обучения и обмена опытом.

Темы интенсивов: ”Оптимизация налоговой нагрузки для малого и микробизнеса”, “Юридическое сопровождение бизнеса”, “Работа с мышлением и некорректными установками”, “Организация рабочего пространства и тайм-менеджмента”, “Помощь в увеличении прибыли через обучение сотрудников и управления командой. Из интуитивных продаж в профессию”, “Продвижение бизнеса в соцсетях, продажи и ведение блога в современных реалиях”.

Выступление спикеров продлится до 18 часов. Записаться на интенсивы можно по телефону: 565-300. Вход свободный. Возрастное ограничение: 18+. С программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Прямые трансляции интенсивов будут доступны по ссылке.

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# библиотека , тренды

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