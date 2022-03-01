В Тюмени пройдет большой рок-концерт

| Фото: предоставлено Romantic sound | Фото: предоставлено Romantic sound

Большой рок-концерт, который объединит музыкальные проекты Romantic sound и Mary scream studio, пройдет в ресторане CheerDuck на ул. Ленина в Тюмени 27 марта в 16 часов, сообщают организаторы.

Romantic sound — это центр музыкального развития. 21 марта команде исполнилось 13 лет. Ученики школы являются призерами городских, российских и международных конкурсов. Mary scream studio – первая школа современного вокала в Тюмени, специализирующаяся на экстремальном и рок-вокале.

В программе: экстремальный рок-вокал, кавер-версии композиций групп Yellowcard, Queen, Bullet for My Valentine, Metallica и других. На концерте организаторы разыграют сертификаты на сумму 3 тыс. рублей на любое направление из Romantic sound, Romantic Аrt или "Сила речи".

Приобрести билеты можно по ссылке.