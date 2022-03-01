  • 23 марта 202223.03.2022среда
  • USD104,0741
    EUR114,7833
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев приглашают в школу продюсеров сообществ

Общество, 09:51 23 марта 2022

школы продюсеров сообществ | Фото: школы продюсеров сообществ

В течение трех месяцев участники тюменского проекта "Школа продюсеров сообществ" будут прорабатывать стратегию создания сообщества, изучать региональную и мировую повестку, определять целевую аудиторию, выбирать инструменты развития, сообщают организаторы.

После школы новые сообщества могут появиться в Тюмени, Севастополе, Москве уже в конце 2022 года. Участники пройдут пять модулей обучения. Между образовательными блоками у групп будет "свободное время" от основной программы, в который они смогут самостоятельно собираться и преобразовывать в план действий полученные знания на лекциях и мозговых штурмах.

Модули состоят из выступлений экспертов в онлайн-формате, работы в группах (дискуссий и мозговых штурмов, поиска и достижения договоренностей), презентации наработок групп для других участников и экспертного сообщества, самостоятельной работы (подготовки эссе-рефлексии и формирование карты личного развития).

Чтобы стать участником проектной группы необходима регистрация на сайте создайсообщество.рф до 1 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 23.03.2022В Тюменской области пройдет I фестиваль-конкурс юных исполнителей
10:13 23.03.2022Бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в "Конторе пароходства"
10:02 23.03.2022Уровень газификации в Тюменской области приблизился к 97%
09:51 23.03.2022Тюменцев приглашают в школу продюсеров сообществ