Тюменцев приглашают в школу продюсеров сообществ

| Фото: школы продюсеров сообществ | Фото: школы продюсеров сообществ

В течение трех месяцев участники тюменского проекта "Школа продюсеров сообществ" будут прорабатывать стратегию создания сообщества, изучать региональную и мировую повестку, определять целевую аудиторию, выбирать инструменты развития, сообщают организаторы.

После школы новые сообщества могут появиться в Тюмени, Севастополе, Москве уже в конце 2022 года. Участники пройдут пять модулей обучения. Между образовательными блоками у групп будет "свободное время" от основной программы, в который они смогут самостоятельно собираться и преобразовывать в план действий полученные знания на лекциях и мозговых штурмах.

Модули состоят из выступлений экспертов в онлайн-формате, работы в группах (дискуссий и мозговых штурмов, поиска и достижения договоренностей), презентации наработок групп для других участников и экспертного сообщества, самостоятельной работы (подготовки эссе-рефлексии и формирование карты личного развития).

Чтобы стать участником проектной группы необходима регистрация на сайте создайсообщество.рф до 1 апреля.