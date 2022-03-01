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ТВВИКУ через суд вернул 375 тысяч рублей от курсанта, отчисленного за нарушения дисциплины

Общество, 13:10 23 марта 2022

ТВВИКУ во ВКонтакте | Фото: ТВВИКУ во ВКонтакте

375 тыс. 144 рубля вернул ТВВИКУ в судебном порядке ответчик - отчисленный курсант из Ялуторовска, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что ответчик в 2016 г. был зачислен на первый курс ТВВИКУ. В 2018 году начальник ТВВИКУ заключил с ним контракт о прохождении службы на время обучения в военно-учебном заведении и пять лет после окончания. В случае неисполнения контракта ответчик обязался возместить деньги, затраченные на его подготовку.

В 2021 году молодой человек отчислен из учебного заведения в связи с неисполнением условий контракта, недисциплинированность. Проучился он всего 4 года 10 месяцев, на его военную подготовку было затрачено 375 тыс. 144 рубля.

На счет истца от ответчика поступило только 30 рублей, остальная сумма не возмещена. В судебном заседании бывший курсант не возражал против заявленных в отношении него требований.

Взыскал с ответчика сумму, затраченную на его военную подготовку и госпошлину - 6 тыс. 951 рубль.

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# суд , ТВВИКУ

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