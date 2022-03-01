Сезон опрессовок на тепловых сетях Тюмени начнется с 16 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опрессовка на тепловых сетях Тюмени начнется с 16 мая и продолжится по 28 августа. Работы пройдут в семь этапов. Горячую воду в квартирах тюменцев отключат на 14 дней в первый и последний этап, на 12 дней - со второго по шестой, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Подробная информация о сроках проведения опрессовок с поадресным перечнем отключаемых потребителей в ближайшее время будет размещена на официальном сайте АО "УСТЭК".

Мероприятия по подготовке внутридомового инженерного оборудования к работе в отопительный период 2022–2023 годов синхронизированы с опрессовкой тепловых сетей.

На тепловых сетях подрядные бригады заменят 14,6 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в том числе 3,1 км тепловых сетей в границах дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству в 2022 году.