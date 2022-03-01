Юные тюменцы могут поддержать российских военных, написав им письмо

| Фото: лидерыроссии.рф | Фото: лидерыроссии.рф

Присоединиться ко всероссийской акции "Письмо солдату" предлагают юным жителям Тюменской области. Мероприятие продлится до 15 апреля.

Как рассказали в региональном отделении детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", послание примут и в письменном, и в электроном виде.

"Ребята могут высказать слова поддержки российским военнослужащим, исполняющим свой воинский долг на специальной военной операции в Украине. Важное требование – отсутствие грамматических и орфографических ошибок", - отметили организаторы.

Бумажное письмо необходимо направить по адресу: 129090, Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии с пометкой на конверте "Письмо солдату". Послания отправляются адресатам раз в три дня.

Электронное письмо формируется на сайте напишисолдату.рф. Оно может быть как личным, так и коллективным – от класса, семьи или отряда. Письма пересылаются в воинские части и публикуются на сайте.

Акция проводится при поддержке Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.

Любовь Голышева