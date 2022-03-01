Всероссийские проверочные работы в школах перенесли на осень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проведение всероссийских проверочных работ в школах перенесены с весны на сентябрь–октябрь 2022 года. Это делается для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по согласованию с правительством РФ, сообщает Рособрнадзор.

"В министерстве здравоохранения РФ допустили новую волну COVID-19 в марте и апреле 2022 года. По мнению специалистов, именно эти месяцы могут стать ключевыми для эскалации эпидемиологической ситуации", — пояснили в ведомстве.

ВПР планируют провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года, новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года.

Те школы, которые уже провели ВПР, не будут писать их повторно. ВПР, запланированные для проведения в компьютерной форме (иностранные языки в 7 классе, история, биология, география, обществознание в 5–8 классах) также перенесут на осень 2022 года.