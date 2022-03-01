Кантату Сергея Рахманинова "Весна" исполнит Александр Цинько в тюменской филармонии

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Заслуженный артист России Александр Цинько (баритон), Тюменский филармонический оркестр, Хоровая капелла исполнят кантату С. Рахманинова "Весна", А. Глазунова симфоническую картину "Весна" и П. Чайковского музыку к весенней сказке "Снегурочка", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Весенний концерт" пройдет в филармонии 27 марта.

"Узнаваемая русская мелодика Рахманинова легко ложится на сердце слушателей и заставляет переживать неподдельные чувства, которые возникают только от прикосновения к настоящему, вечному искусству. Кантату "Весна" Рахманинов писал в самом начале XX века – с уверенностью в себе, в будущем страны и человечества. Она создана во время душевного и творческого подъёма, сразу после громадного успеха Первого концерта и счастливо устроенной личной жизни. Произведение передаёт настроение радостного возбуждения, ожидание чего-то нового и, что редкость для Рахманинова, соответствует принципам модного тогда символизма", - рассказали организаторы.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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