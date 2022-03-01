Вертолетчикам "ЮТэйр" присвоено звание "Заслуженный пилот РФ"

| Фото: авиакомпания Utair | Фото: авиакомпания Utair

За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу указом президента Российской Федерации почетное звание "Заслуженный пилот Российской Федерации" присвоено пилотам Георгию Жаворонкову и Геннадию Фадееву.

Пилот 1 класса, командир вертолета Ми-26 летного отряда № 2 Георгий Жаворонков родился в Ростове-на-Дону. В 1977 году, после окончания Кременчугского летного училища гражданской авиации, был распределен в Сургутский объединенный авиаотряд. В "ЮТэйр" Георгий Жаворонков проработал всю жизнь и прошел путь от второго пилота Ми-8 до командира самого большого в мире вертолета Ми-26.

Пилот 1 класса, командир-инструктор вертолета Ми-8 летного отряда № 4 Геннадий Фадеев - уроженец села Орлово Тюменской области. Вся его летная биография также связана с "ЮТэйр". В 1976 году после завершения обучения в Кременчугском летном училище был направлен вторым пилотом Ми-8 в Березовский объединенный авиаотряд. В настоящее время Геннадий Фадеев выполняет полеты в качестве командира-инструктора вертолета Ми-8.

Заслуженных пилотов поздравил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

Молодым пилотам "ЮТэйр", по его словам, очень повезло, что они могут учиться у лучших специалистов отрасли, в число которых имена Георгия Жаворонкова и Геннадия Фадеева вписаны золотыми буквами

"Самый грандиозный инвестиционный проект в истории СССР — освоение Западно-Сибирского нефтегазоносного региона - был реализован при авиационной поддержке наших специалистов: пилотов, инженеров и техников, работников наземных служб, - отметил он. - Они обеспечили геологоразведку, перевозили людей и грузы через непроходимые тайгу и тундру, устанавливали опоры линий электропередач и буровые вышки. Опыта подобной работы в сложном северном климате не было ни у кого в мире".